As 10 maiores incidências

Formas de prevenir o câncer

A tecnologia e os testes genéticos são formas eficientes de aumentar a prevenção do câncer. No contexto específico da oncogenética, como lembra Bernardo Garicochea, diretor de oncogenética do Grupo Oncoclínicas, “o Brasil está no mesmo patamar que os países desenvolvidos no quesito testes genéticos. E a qualidade dos exames feitos aqui é idêntica aos dos laboratórios tradicionais.” A diferença, explica o médico, é que no Brasil o número de material coletado ainda é pequeno na comparação com os americanos ou europeus. Com isso, são sociedades que possuem banco de dados mais abrangentes, o que ajuda no rastreamento dos tumores.

Mas tanto lá quanto aqui, existem hábitos de vida comuns que também podem ajudar a evitar que tumores apareçam, como divulga o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Atividades físicas consideradas insuficientes, o que faz a pessoa ser considerada sedentária, aumentam as chances do desenvolvimento de câncer de mama (a maior causa de morte entre os cânceres em mulheres), intestino (cólon) e endométrio.

Os riscos de desenvolver câncer de intestino também aumenta entre pessoas que consomem carnes processadas em excesso, apesar de o desenvolvimento de tumores e outros tipos de doença quase nunca estar associado a um único fator.

É a combinação de fatores ambientais e comportamentais que aumentam o risco da doença. Mas o consumo de álcool em excesso, sobrepeso, além da ingestão excessiva de carnes processadas e da falta de exercícios físicos já estão relacionados com o aumento da aparição de pelo menos 12 tipos de tumores.

Entre 2020 e 2040 estimativas apontam que, devido ao crescimento e envelhecimento da população, haverá um aumento de 66% no número de novos casos e 81% nas mortes de câncer em geral no Brasil

No País, o câncer é a segunda causa mais frequente de morte. A cada ano são, aproximadamente, 232 mil mortes e 450 mil casos novos diagnosticados, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma

Em um país tropical e quase sempre muito ensolarado como o Brasil, os riscos de câncer de pele também são altos.

Por isso, evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h é importante.

Tanto proteções físicas, como o uso de bonés e camisetas, quanto uso de filtro solar são fundamentais.

Atenção!!! Qualquer mancha na pele que coçe, arda, descama ou sangre precisa de atenção. Assim como feridas que não cicatrizam em até quatro semanas

Fonte: INCA