Associação Paulista de Medicina abre curso superior

Até o dia 2 ficam abertas as inscrições para o processo do Instituto de Ensino Superior da Associação Paulista de Medicina (APM). Trata-se da primeira faculdade de graduação e extensão focada em saúde mantida por uma entidade de referência do setor – a APM.

O curso superior em Tecnologia em Gestão Hospitalar, certificado pela Portaria 487 do Ministério da Educação de 2021, tem carga horária total de 2.540 horas e um período de integralização de no mínimo seis e no máximo 12 semestres letivos, em módulos.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo endereço iesapm.org.br/graduacao/presencial.

Einstein

Na mesma área, o Einstein não só vai dobrar a oferta de cursos de graduação neste ano – de três para seis, como também diversificará atividades para Exatas e Humanas, como adiantou o Estadão. A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) passa a ter Administração de Organizações de Saúde, Engenharia Biomédica e Odontologia. l