AstraZeneca fecha 1º acordo para fornecer vacinas contra covid-19 à China

A Shenzen Kangtai Produtos Biológicos vai produzir as candidatas a vacina contra covid-19 da AstraZeneca na China. O anúncio, feito pela farmacêutica britânica nesta quinta-feira, 6, é o primeiro acordo de fornecimento ao gigante asiático.

Atualmente, há 165 imunizantes em desenvolvimento para combater o coronavírus - 26 destes estão sendo testados em seres humanos e seis estão na última fase dos ensaios, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para atender a demanda do mercado chinês, a Shenzen Kangtai vai assegurar uma capacidade de produção anual até o final de 2020 de pelo menos 100 milhões de doses do imunizante experimental AZD1222, que a AstraZeneca desenvolveu com pesquisadores da Universidade de Oxford, da Inglaterra.

Como parte do contrato, a companhia asiática precisa ter capacidade de produzir, no mínimo, 200 milhões de doses até o fim de 2021. As duas empresas também vão explorar a possibilidade de cooperação em relação à vacina em outros mercados, declarou a AstraZeneca.

Ainda não existem vacinas aprovadas contra o novo coronavírus, mas a OMS declarou que a imunização da farmacêutica inglesa é uma das principais candidatas. A empresa assinou acordos de fabricação globalmente para atender seu objetivo de produzir 2 bilhões de doses do imunizante.

Abaixo, entenda as fases de desenvolvimento de uma vacina: