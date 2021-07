Atenção redobrada

A ciência está cada vez mais preparada para o tratamento do câncer. O que não significa que o caminho entre o diagnóstico e a volta da qualidade de vida seja algo ameno. Porém, existem muitas formas de enfrentar o processo e, sem dúvida, ajuda profissional e muita informação fazem parte do percurso. Do lado psicológico, cada um à sua maneira, se cercar de pessoas prontas para dar apoio, conhecidas ou não, tende a ajudar, como as experiências relatadas nas próximas páginas vão mostrar.

Dentro dos hospitais, tecnologias de ponta e profissionais bem treinados também são um porto seguro, revelam os indicadores. O acesso à saúde, em todos os pontos do Brasil, é cada vez mais decisivo.

Contra o câncer, e assim como em todos os aspectos relacionados à saúde, existem dicas universais. Uma vida saudável, com exercício físico e alimentação balanceada, longe do álcool em excesso e do tabaco, evita o surgimento de doenças em geral. Além disso, para as pessoas com histórico familiar, o cuidado com o surgimento de tumores deve ser maior. Exames periódicos e atenção com o corpo também podem resultar em um menor desenvolvimento de casos graves para toda a população. Nesse contexto, a pandemia, durante a qual as pessoas se afastaram dos médicos com o objetivo nobre de se proteger, pode ter mascarado muitas das doenças silenciosas.

Pandemia armou uma bomba-relógio

Muitos casos ficaram represados por causa do isolamento social. Nos próximos meses, os médicos preveem uma explosão nos registros da doença

Dicas para o recém-diagnosticado

Após o diagnóstico de câncer, a jornalista Adriana Moreira passou a compartilhar suas experiências com a doença; confira um pouco do que ela aprendeu nesse processo

Técnica útil contra o câncer amadureceu na pandemia

RNA mensageiro, usado nas vacinas contra a covid-19, poderá resultar em terapias oncológicas mais personalizadas

‘A doença não para, mesmo durante uma crise sanitária’

Para Welela Tereffe, diretora médica do MD Anderson Cancer Center, dos Estados Unidos, pacientes não devem deixar de procurar tratamento

Proteção envolve ação rápida

Envelhecimento da população e demora em buscar tratamento sustentam o crescimento

Doenças diferentes sob o mesmo nome

Cada vez mais, a oncologia avança para tentar desvendar os mecanismos genéticos dos vários tumores

Mortes por câncer no Brasil aumentaram 31% na última década

Envelhecimento da população, sedentarismo, obesidade e má alimentação estão relacionados ao aumento da perda de vidas

Falta o chão com o diagnóstico, mas o câncer não é uma sentença de morte

“Me faltou o chão.”

Para ajudar, Pacientes compartilham suas jornadas nas redes sociais

Combater fake news, empoderar pacientes e encontrar uma rede de apoio está entre os objetivos de quem recorre à internet em busca de ajuda

‘Eu lidei muito bem psicologicamente com o câncer’

Em 2015, a apresentadora e cantora Sabrina Parlatore, 46 anos, foi diagnosticada com tumor na mama. Seis anos depois, ela conta a sua experiência

A importância da prevenção no câncer de mama

Número de casos tem crescido no mundo, mas diagnóstico precoce eleva chances de cura

Silencioso, câncer de ovário ainda é subdiagnosticado no Brasil

Tratamento inovador oferece redução no risco de progressão da doença e melhores resultados

Tecnologias exclusivas revolucionam o combate ao câncer

Inovações adotadas pela Rede D’Or São Luiz aumentam a precisão e a velocidade do diagnóstico e do tratamento da doença no Brasil

Uma jornada de conquistas diárias

O diagnóstico de câncer é sempre um momento difícil para o paciente e seus familiares. A partir dele, participar das decisões do próprio tratamento e contar com uma rede de apoio dão mais segurança e qualidade de vida ao paciente

Avanços contra o câncer de pulmão aumentam sobrevida de pacientes graves em até 5 anos

Doença está relacionada ao tabagismo em 85% dos casos; “Agosto Branco” promove campanhas de conscientização

Adiar exames e consultas durante a pandemia pode trazer riscos

Temor de contágio pelo novo coronavírus afastou muitas pessoas dos cuidados preventivos e de tratamentos. Os reflexos disso na saúde já são percebidos, em especial nos pacientes oncológicos