Áustria e Espanha vão limitar entrada de pessoas provenientes da Itália para conter o coronavírus

LEIA TAMBÉM > Veja os principais cuidados para idosos evitarem o novo coronavírus

VIENA - Áustria e Espanha anunciaram nesta terça-feira, 10, novas medidas para limitar a entrada de pessoas vindas da Itália em seus territórios. Enquanto Madrid proibiu todas as conexões aéreas de voos partindo da Itália entre os dias 11 e 25 de março, Viena vai passar a cobrar a apresentação de um atestado médico que comprove a não infecção pelo novo coronavírus.

De acordo com o chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, os austríacos decidiram aplicar uma proibição de entrada. Além da medida para impedir a chegada do vírus, o governo de Viena tenta organizar agora a repatriação de 40 austríacos que vivem ou estão em viagem pela Itália no momento.

O transporte pelas estradas, com grande fluxo entre os países, não será afetado imediatamente pelas restrições, mas os controles sanitários serão intensificados.

“A prioridade é impedir a propagação do vírus”, indicou Kurz, ressaltando que a Itália se converteu no país mais afetado da Europa.

Viena também anunciou outras medidas para evitar a propagação do vírus, que entram em vigor na próxima segunda: cancelamento de eventos que reúnam mais de 100 pessoas em locais fechados e mais de 500 ao ar livre, além da suspensão das aulas nas universidades do país.

A Áustria tem 8 milhões de habitantes e registrou 175 casos de coronavírus até agora, enquanto a Espanha já tem 1.600 casos confirmados e 35 mortes./ AFP