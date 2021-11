Autocuidado salva vidas

Você sabia que algumas pequenas mudanças de atitude podem ajudar na prevenção de doenças, na manutenção e até na recuperação do seu bem-estar?

Praticar atividade física, largar o cigarro, beber moderadamente, tomar cuidado com o que come, com o ar que respira, com a casa onde mora e cuidar da saúde mental podem fazer toda a diferença na busca por uma vida saudável. Com a pandemia de coronavírus, as pessoas foram lembradas da importância de proteger a própria saúde e a de sua família, e a preocupação com o bem-estar emocional finalmente entrou em pauta, afirmou o psiquiatra Daniel Martins de Barros, durante a live ‘Autocuidado: seja protagonista da sua própria saúde’, que foi ao ar em todas as redes sociais do Estadão.

“Não foram só as pessoas que começaram a falar de saúde mental, mas também as empresas, as famílias, a imprensa. Precisou vir uma pandemia para as pessoas falarem, ‘puxa, espera um pouquinho, tem uma coisa aqui que é uma tristeza com a qual eu não estou sabendo lidar, tem uma ansiedade aqui que agora estou vendo que não me faz bem. Como é que eu lido com essa ansiedade, como é que eu cuido dessa tristeza? É uma doença? É uma coisa normal? Eu preciso de uma ajuda profissional?’ Essa consciência realmente foi estimulada. Que bom que agora a gente está falando disso”, celebrou. O psiquiatra afirmou, ainda, que o exercício físico precisa ser incorporado à rotina de todos, mas especialmente ao dia a dia das pessoas que enfrentam questões de saúde mental. “A atividade física é um remédio para a ansiedade. Ela tem um poder muito grande no humor, melhora a depressão.”

A pediatra Ana Escobar, que também participou da live, destacou uma outra boa mudança de hábitos trazida por esse período de emergência sanitária. Práticas de higiene importantes para a manutenção da saúde viraram rotina na vida das famílias. “Hoje você chega em casa e lava a mão, passa álcool em gel, toma cuidado com o sapato que está sujo, com a roupa que usa. O mais legal é que as crianças incorporaram esse conceito, e elas são muito mais abertas a novos hábitos. É possível que isso seja levado mais para a frente, para a vida desses futuros adultos”, completou.

Os cuidados com a higiene e a limpeza da casa, lembrou Escobar, são importantes para manter a saúde de toda a família, e não apenas em tempos de coronavírus. “O ambiente em que a gente mora é o nosso ninho, o local em que a gente vive a maior parte do nosso tempo. A casa deve ser um ambiente isento de patógenos, alérgenos, tem que ser uma casa arejada, uma casa em que bata sol”, completou.

Desembale menos, descasque mais

Comer de forma balanceada é sinônimo de cuidar da sua saúde. Não abusar de alimentos industrializados, gorduras, sal e açúcar branco e fazer escolhas equilibradas para as refeições têm reflexos na saúde do corpo e da mente, garantiu Daniel Martins de Barros. “A comida muito processada gera picos inflamatórios que desgastam todo o nosso organismo. Existe uma microbiota, bactérias que colonizam o nosso intestino e que não só ajudam na digestão do alimento, mas também interferem na produção de neurotransmissores. Então, cada vez mais a gente tem percebido que, sim, alimentação adequada está associada ao bem-estar e também à melhor saúde mental. E aqui vale o que as nossas avós já nos falavam: comida se compra na feira. Descasque mais e desembrulhe menos”, aconselhou.

A pediatra Ana Escobar lembrou que bons hábitos alimentares começam na infância e podem e devem ser consolidados na adolescência. “Eu sempre falo para os meus pacientes que têm aqueles hábitos alimentares esquisitos: nosso corpo é uma máquina. Se você coloca um bom combustível, que é a alimentação, o corpo vai dar o máximo de si”, contou. “A alimentação impacta em tudo: no sistema imunológico, no crescimento, no desenvolvimento. A gente tem que unir sono, alimentação e exercício físico”, completou.

