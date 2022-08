AVC: Ministério da Saúde anuncia inclusão de tecnologia no SUS para tratar doença; entenda

A trombectomia, tratamento utilizado na fase aguda do Acidente Vascular Cerebral (AVC), será incluído nos procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta-feira, 11, na abertura do congresso médico Global Stroke Alliance – for Stroke without Frontiers, destinado a debater o AVC, em São Paulo. A tecnologia deve estar completamente implantada até o final do ano

Leia Também Infarto e AVC voltam a ser as causas mais comuns de morte no País após queda de casos de covid-19

Complexo e especializado, o tratamento consiste na inserção de um cateter no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Hoje, quatro hospitais públicos (de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará) já oferecem o tratamento, mas ele é custeado pelo próprio hospital ou pela secretaria estadual de Saúde. O tratamento custa de R$ 15 mil a R$ 20 mil. Atualmente, a única terapia clínica na rede pública era a trombólise, nem sempre eficiente para os casos mais graves.

A portaria do novo procedimento foi publicada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), do Ministério da Saúde. Falta concluir a terceira fase, que é a disponibilização dos hospitais especializados. Os critérios de escolha dos locais serão os indicadores de cada hospital, como dados de mortalidade por AVC, tempo de internação no hospital, reinternações, pacientes que são tratados com trombolíticos e a experiência dos médicos.

“São 88 centros do Brasil que realizam o tratamento especializado no AVC, mas não são todos que terão essa tecnologia em um primeiro momento. Isso é feito degrau por degrau. Só pode estar disponível naqueles centros onde há qualificação técnica de equipes de profissionais habilitados”, afirmou o ministro.

Segundo Queiroga, o desafio de cuidar do AVC começa na atenção primária, com o controle da hipertensão arterial, do diabetes, combate ao tabagismo, sedentarismo, entre outros. O ministro reforçou que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, atingindo 18 milhões de pessoas por ano.

Somente no mês de julho de 2022, o AVC matou 8.758 brasileiros, o equivalente a 11 óbitos por hora, segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil. No primeiro semestre deste ano, foram 56.320 mortes, número acima das vítimas de enfarte (52.665) e covid-19 (48.865).

O que é o Acidente Vascular Cerebral

Uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo, o AVC ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Existem dois tipos de AVC, o hemorrágico e isquêmico.

No AVC hemorrágico, acontece o rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia, que pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É o responsável por 15% dos casos, mas pode ser mais letal que o Acidente Vascular Cerebral isquêmico.

O AVC isquêmico, que representa 85% dos casos, ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). Cada minuto sem tratamento representa a perda de 1,9 milhão de neurônios, o que pode deixar sequelas permanentes, como redução de movimentos, perda de memória e prejuízo à fala.

Sinais de alerta

Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; confusão mental; alteração da fala ou compreensão; alteração na visão (em um ou ambos os olhos); alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar; dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

A prevenção envolve a adoção de hábitos saudáveis, como evitar fumo, álcool ou drogas ilícitas, além de manter alimentação equilibrada, peso ideal, beber bastante água, praticar atividades físicas regularmente e manter a pressão e a glicose sob controle. Com informações da Agência Brasil