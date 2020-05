Barreiras contra turistas já causam congestionamento em acessos ao litoral de SP

As barreiras instaladas para dificultar a entrada de turistas devido ao coronavírus já causavam congestionamentos em rodovias de acesso ao litoral de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20), primeiro dia do feriadão antecipado na capital. Na chegada a Santos, havia quatro quilômetros de trânsito parado na Via Anchieta, como reflexo do bloqueio instalado no acesso à cidade. A fila de carros ia do km 61 ao km 65. Os agentes abordavam os veículos com placas de outras cidades para o preenchimento de um formulário.

No acesso a Caraguatatuba também houve acúmulo de veículos devido à barreira instalada em área municipal, na confluência das rodovias Rio-Santos e Tamoios. A fila de carros que se dirigiam à cidade congestionava um trecho da Rio-Santos. Motoristas relataram congestionamentos também na via de acesso ao bairro Riviera de São Lourenço, em Bertioga, onde havia um bloqueio.

Em dois acessos de Ubatuba, no litoral norte, os motoristas com placas de fora também eram abordados. No litoral sul, além de Santos, tinham sido instaladas barreiras em acessos de Praia Grande, Itanhaém e Peruíbe. Houve relatos de retenção de trânsito em pontos da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, nos acessos a essas cidades.

O secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado, disse que os congestionamentos no litoral eram pontuais e não indicavam aumento no fluxo de turistas. “Em cidades da Baixada Santista e do litoral norte não há feriado e o trânsito é o mesmo de um dia normal, com as atividades reduzidas. Acabei de receber os relatórios e a situação está muito tranquila. Não há indicativo de aumento no tráfego lá por conta do feriado em São Paulo”, disse.

Segundo ele, as barreiras sanitárias funcionam fora das rodovias, em acessos municipais, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), como foi prometido aos prefeitos. “Estamos com o nosso pessoal ajudando os prefeitos e monitorando o trânsito, mas não trabalhamos com a hipótese de fazer bloqueios em rodovias”, disse.