Bebês nascidos de mães com covid-19 têm anticorpos, mostra estudo de Cingapura

CINGAPURA - Todos os cinco bebês nascidos de mães infectadas pelo novo coronavírus acompanhados por um estudo em Cingapura apresentaram anticorpos contra o vírus. No entanto, os pesquisadores afirmam que ainda não está claro que nível de proteção isso pode oferecer.

As descobertas do estudo com 16 mulheres divulgado na sexta-feira também evidenciaram que a maioria estava levemente infectada. Reações mais graves ocorreram em mulheres mais velhas com alto índice de massa corporal - uma tendência que se reflete na população em geral.

Leia Também Cingapura aprova vacina da Pfizer e espera primeiras doses ainda em 2020

Das cinco que já haviam dado à luz na época em que o estudo foi publicado, todas tinham anticorpos, de acordo com a Rede de Pesquisa Obstetrícia e Ginecológica de Singapura.

O número de antibióticos nos bebês variou e foi maior entre aqueles cujas mães foram infectadas mais perto do momento do parto, disseram os pesquisadores. É necessário monitoramento adicional para verificar se os anticorpos diminuem à medida que os bebês ficam mais velhos, acrescentaram./Reuters