Boas ações ganham peso durante a quarentena

É uma situação inédita para toda a população que, em questão de dias, teve que mudar completamente a rotina. Muitos que podem, como forma de proteger os demais, estão respeitando a quarentena e saindo apenas para as atividades essenciais.

Com isso, uma série de outras atividades se mostrou necessária, como o entretenimento infantil dentro de casa, o cuidado com os mais idosos e formas criativas de distribuir itens de proteção à saúde, como máscaras e álcool em gel.

Ideias que conectam pessoas

Apesar de grandes empresas estarem demonstrando empatia com a situação de calamidade pública vivida no Brasil e em outros países do mundo, estudantes, médicos e outros profissionais autônomos também estão contribuindo com a sociedade, de forma gratuita, criando serviços que, de forma remota, podem atingir e ajudar milhares de pessoas.

