Boletim do coronavírus: transmissão local no Brasil, Mais Médicos e dólar em alta

SÃO PAULO - O Estado reúne diariamente as notícias mais importantes sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Nesta quinta-feira, 5, o Ministério da Saúde anunciou que o País tem oito casos pacientes infectados e já registrou transmissão local da doença. Por causa do novo vírus, o governo federal planeja levar o Mais Médicos a cidades maiores e deixar postos de saúde abertos até mais tarde para atender à demanda extra. Além disso, o dólar teve mais um dia de alta e o presidente Jair Bolsonaro suspendeu viagem prevista para Polônia, Hungria e Itália. Veja os destaques:

O Brasil tem oito casos confirmados do novo coronavírus e já há transmissão local da doença. São seis relatos positivos em São Paulo, 1 no Rio e outro no Espírito Santo. Uma mulher tem teste positivo no Distrito Federal e aguarda contraprova. Mesmo assim, o Ministério da Saúde informou que não haverá mudanças na estratégia de combate à doença. O número de casos suspeitos passou em 24 horas de 531 para 636.

A adolescente de 13 anos confirmada com coronavírus é estudante do colégio Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. A escola, uma das mais tradicionais da capital, enviou comunicado aos pais para tranquilizar sobre a situação. A estudante não apresentou sintomas, mas não frequentou as aulas desde que voltou de viagem da Itália.

Os temores em relação aos impactos do coronavírus na economia global voltaram a espalhar a aversão ao risco nos mercados financeiros e, no Brasil, a confirmação dos dois primeiros casos de transmissão dentro do território nacional piorou ainda mais o comportamento dos ativos, que já era muito ruim. Com isso, o Ibovespa acelerou a queda na reta final, até terminar com baixa de 4,65%. O dólar à vista chegou a se aproximar de R$ 4,67 e, mesmo com três intervenções do Banco Central, num total de US$ 3 bilhões, encerrou com valorização de 1,56%, a R$ 4,6515. Foi a 12ª alta seguida.

Frente ao avanço do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde deve estender o alcance de nova convocação de profissionais ao Mais Médicos. A ideia é atender grandes cidades, onde a doença teria potencial para atingir mais pessoas. Segundo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, um edital do programa deve ser lançado nos próximos dias.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender temporariamente sua visita à Polônia e à Hungria, programada para o fim de abril, por causa do avanço da epidemia do coronavírus pela Europa. Na semana passada, diante do aumento de casos na Itália, Bolsonaro já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país, que fazia parte do roteiro.

A taxa de mortalidade por coronavírus é até nove vezes maior entre pessoas com alguma doença crônica quando comparada à de pacientes sem patologia preexistente. Segundo dados do governo chinês compilados por uma missão de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro, no grupo de infectados que não tinham nenhuma comorbidade, apenas 1,4% morreu. Já entre os pacientes com alguma doença cardiovascular, por exemplo, o índice chegou a 13,2%. Considerando todos os pacientes infectados, a letalidade foi de 3,8%.

O Facebook disse nesta quinta-feira, 5, que um funcionário terceirizado em seu escritório em Seattle, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com coronavírus e que irá fechar o local até 9 de março. A Amazon seguiu Facebook e Microsoft e recomendou que seus funcionários de Seattle trabalhem de casa até o fim do mês, depois que um dos empregados da gigante do varejo testou positivo. Os EUA já tem 11 mortes pela doença.