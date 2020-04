Bolsonaro aumenta lista de serviços essenciais e inclui mecânicos e start-ups

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro ampliou a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante o período de enfrentamento do novo coronavírus no País. Crítico das medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos, o presidente defende afrouxar as regras e permitir que a população fora dos grupos de risco da doença — idosos e pessoas com doenças crônicas — voltem ao trabalho.

Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 29, inclui no rol de serviços essenciais atividades relacionadas a alimentação, atendimento bancário, mecânica automotiva, transporte e armazenamento de cargas, além daqueles exercidos por empresas start-ups.

A maior parte dessas atividades já estava liberada a funcionar em alguns Estados mesmo durante a quarentena, por determinação de governadores e prefeitos. Ao incluir na lista de serviços essenciais, Bolsonaro impede que eventualmente esses segmentos sejam atingidos por ordens locais de fechamento.

O ato do governo federal cita decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o direito de o presidente da República dispor, desde que preservada a atribuição de cada esfera de governo, sobre serviços públicos e atividades essenciais. O texto do decreto ainda afirma que o rol de atividades essenciais acrescido pelo novo decreto "foi objeto de discussão e avaliação multidisciplinar por colegiado composto por representantes das áreas da vigilância sanitária, da saúde, do abastecimento de produtos alimentícios e de logística".

O novo decreto foi publicado um dia depois de o Brasil ter ultrapassado a marca de 5 mil mortes causadas pela doença, superando os números da China. Ontem, quando questionado sobre o dado, o presidente Bolsonaro disse: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre".

No mês passado, um decreto do presidente que liberava o funcionamento de igrejas durante a quarentena determinada nos Estados foi barrado na Justiça. Mais tarde, a decisão judicial foi derrubada.

Segundo organismos internacionais, o isolamento social é a iniciativa que tem tido maior sucesso no combate à propagação do coronavírus em várias partes do mundo.

Confira algumas das novas atividades incluídas na lista de serviços essenciais pelo decreto de hoje: