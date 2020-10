Bolsonaro diz que, no combate à pandemia de covid-19, 'tivemos mais sucesso que exterior'

Nesta quarta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro disse durante a posse virtual do quinto mandato do presidente da Federação do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que o Brasil se saiu melhor do que o exterior no combate à pandemia da covid-19, principalmente depois que "colocou um general lá", se referindo ao Ministério da Saúde, comandado por Eduardo Pazuello.

Bolsonaro voltou a dizer que a pandemia, na sua avaliação, foi superdimensionada, e que desde o início alertou que havia dois problemas na pandemia: o vírus e o emprego. "Graças ao bom ministério que montamos implementamos medidas que mitigaram efeitos colaterais da pandemia", afirmou por teleconferência com a diretoria empossada. "Se tivesse embarcado na onda do 'fica em casa e a economia a gente vê depois', teria afundado mais ainda", avaliou.

Segundo Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, "está fazendo um trabalho excepcional na Saúde". Enfatizou ainda que a economia está se recuperando "de forma muito melhor do que poderíamos esperar".

"A economia está se recuperando de forma muito melhor do que se deveria esperar. Conversei com Paulo Guedes e se o número de empregos este mês se aproximar do que aconteceu no mês passado é que a economia efetivamente pegou", avaliou. "O Rio tem jeito e o Brasil tem jeito também", concluiu seu discurso ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que também participou do evento.