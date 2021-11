Bolsonaro fala em nova onda de covid, mas descarta fechar aeroportos para conter vírus

BRASÍLIA - No momento em que países da Europa apertam restrições para conter o salto de casos do novo coronavírus e uma nova variante de é descoberta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 26, que “está vindo uma outra onda de covid”. A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, no entanto, o chefe do Executivo descartou a possibilidade de adotar restrições, como fechar aeroportos, para tentar reduzir o contágio da doença. “Tem que aprender a conviver com o vírus”, disse o presidente.

“Não vai vedar, rapaz. Que loucura é essa? Fechou o aeroporto o vírus não entra? Já está aqui dentro”, declarou Bolsonaro a um simpatizante, ao ser questionado sobre a chance de restringir a entrada de estrangeiros no País. O apoiador citou a quarta onda de covid-19 na Europa, mas o presidente minimizou. “Você está vendo muita Globo”.

Na quinta-feira, 25, Bolsonaro, depois de se contrapor sistematicamente a medidas sanitárias para conter a covid-19, se disse contrário à realização do carnaval em 2022. Capitais brasileiras mantêm sob dúvidas a realização da festa no ano que vem. Entre as grandes cidades, só o Rio de Janeiro confirmou o evento no ano que vem.

Em São Paulo, a decisão será tomada até o final do ano, de acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a partir do cenário epidemiológico e vacinal. O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou a propor a criação de um comitê de prefeitos de capitais, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A capital mineira já anunciou que não vai patrocinar a festa, como de costume. Salvador ainda não confirmou o evento.

Bolsonaro conversou com apoiadores antes de embarcar para Guaratinguetá, onde participa nesta manhã de cerimônia de conclusão do curso de formação de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica.

À tarde, segue para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o presidente vai comparecer à cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista.