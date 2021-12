BP investe cada vez mais em inovação e tecnologia

A declaração da Organização Mundial da Saúde de que enfrentávamos uma pandemia e com ela a necessidade de atender os pacientes de uma forma mais segura e eficaz fizeram o setor de saúde investir ainda mais em inovação e tecnologia. A BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos maiores hubs de saúde do País, orgulha-se de estar pronta para a telemedicina desde antes da liberação da prática, em abril de 2020.

Nos últimos sete anos, a BP mergulhou em um profundo processo de transformação digital e recebeu a certificação nível 7 da Health Information and Management Systems Society (HIMSS), entidade internacional de saúde que analisa o uso das ferramentas digitais no dia a dia dos hospitais que fazem parte do grupo. Já ter ‘virado essa chave’ foi essencial para continuar ofertando cuidado integral aos pacientes mesmo durante esse período de isolamento social, afirma Lilian Quintal Hoffmann, diretora executiva de Tecnologia e Inovação da BP. “Percebemos o quanto [a telemedicina] era factível e importante para a saúde”, explica. Segundo ela, esse formato de atendimento permite que médicos acompanhem e monitorem os pacientes.

Para a executiva, essa mudança marca o início de uma nova era na medicina, que será cada vez mais digital. “Não tem volta. E a sensação é que cada vez mais vamos descobrindo oportunidades com a inclusão do digital na jornada de atendimento.” Lilian destaca, ainda, que a telemedicina amplia e democratiza o acesso à saúde, fazendo com que o médico chegue em regiões remotas e a custo menor, “o que torna a consulta mais acessível para pessoas de todo o País”, garante.

Na BP, tecnologia de ponta está presente em todas etapas do atendimento, seja no digital, no presencial ou na sinergia de ambos. Uma dessas novidades digitais que serão testadas em breve são os consultórios conectados, que consistem em cabines remotas que trazem uma série de sensores que permitem que os médicos, durante a consulta à distância, tenham uma maior percepção do paciente, com acesso a informações como seus sinais vitais, por exemplo. É possível, ainda, fazer o check-in antecipado de exames – o sistema reduziu a espera de 20 minutos para apenas 3 minutos, permitindo menor circulação e permanência dos pacientes dentro do hospital. E quem precisa apenas de exames laboratoriais pode ser atendido dentro do carro, utilizando o drive-thru – a coleta de todos os exames laboratoriais é feita com hora marcada, garantindo praticidade, rapidez, conforto e segurança. A BP também é founding partner de um dos principais hubs de inovação do país, o Learning Village, criado pela SingularityU. Nele, diferentes healthtechs discutem as principais questões do setor.

Hoje, todos os prontuários da BP são digitais. “Em um momento de prescrição, o médico tem clareza se o paciente é alérgico ou não a um medicamento. Na hora de aplicar a medicação, o sistema avisa para o enfermeiro a hora, a via e a dosagem corretas”, exemplifica.

Um dos segredos para essa constante evolução é o estímulo à inovação, explica Lilian. Internamente, a BP possui uma plataforma onde colaboradores podem sugerir ideias, que são avaliadas por um comitê e, se aprovadas, recebem todo o suporte para serem desenvolvidas. Essa tradição de aliar medicina de ponta, inovação e tecnologia levou a BP a ser reconhecida como uma das 250 melhores instituições de saúde do mundo no uso de tecnologias inteligentes, segundo a revista norte-americana Newsweek, que também apontou a BP como um dos melhores centros especializados do mundo nas áreas de Oncologia, Cirurgia Cardíaca, Cardiologia e Neurocirurgia.

Para o próximo ano, os dados e robôs estarão ainda mais presentes para otimização de processos e aumento de eficiência do trabalho humano. Com a chegada do 5G e o aumento das tecnologias, em um futuro não tão distante, já é possível imaginar médicos realizando cirurgias à distância. “Eu diria que daqui a uns 5 a 10 anos, cirurgias de baixo risco estarão sendo feitas remotamente”, prevê a diretora executiva de Tecnologia e Inovação da BP.

Melhoria contínua na gestão ESG

BP fortalece governança e impacto social com novas iniciativas

As ações de governança ambiental, social e corporativa (ESG, do inglês environmental, social and governance) vêm ganhando destaque no setor de saúde. Na BP, o propósito de valorizar a vida também é fundamento principal da agenda ESG da instituição, que tem passado por um processo de melhoria contínua.

Uma das iniciativas mais recentes da BP foi a revisão do Código de Conduta, que permite a adoção de um modelo ainda mais aprimorado e em consonância com as melhores práticas do mercado. “Isso é importante pois o setor de saúde é complexo e vem passando por importantes transformações que exigirão cada vez mais articulações e, nesse sentido, uma governança corporativa participativa é sempre uma aliada importante”, afirma Maria Alice Rocha, diretora executiva de Pessoas, Marketing, Experiência do Cliente, Sustentabilidade e Impacto Social da BP.

As parcerias também ganharam espaço nos últimos anos e auxiliaram na melhoria do sistema de saúde do País. Junto com hospitais parceiros de excelência, a BP participa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), idealizado pelo Ministério da Saúde, além de ter contratos de colaboração e convênio com a prefeitura de São Paulo e outros órgãos públicos para apoiar no atendimento à população.

Ainda na parte social, o Centro de Educação e Pesquisa da BP ampliou sua atuação. A instituição publicou 131 estudos em revistas científicas em 2020, alta de 44% em relação ao ano anterior, envolvendo as áreas de onco-hematologia, cardiologia, terapia intensiva e nefrologia e pesquisas distribuídas em sete especialidades.

Outro ativo social de investimento fora dos muros é o desenvolvimento socioeconômico das pessoas via Escola de Enfermagem, que forma gratuitamente auxiliares e técnicos de enfermagem há mais de 60 anos na BP. “Investimos em média R$ 1,5 milhão por ano na formação de profissionais que chegam ao mercado com cerca de 78% de taxa de empregabilidade”, diz a executiva.

O cuidado da BP também prioriza um grande público para a instituição: cerca de 7 mil colaboradores. “Pessoas são o foco da BP. Olhar a partir dessa perspectiva nos permite oferecer o melhor cuidado de saúde. E precisamos cuidar de quem cuida. Só no ano passado tivemos mais de 37 mil atendimentos no apoio à saúde”, finaliza.