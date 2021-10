Brasil atinge 109 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil atingiu neste domingo, 24, a marca de 51,43% da população totalmente imunizada contra a covid-19. Em números, significa que 109.718.951 receberam as duas doses ou o imunizante de aplicação única.

O número de habitantes parcialmente imunizados, ou seja, com ao menos uma dose das vacinas disponíveis é de 153.073.149, correspondendo a 71,76% da população.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 755.398 aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em pouco mais de 134.962 pessoas. Já 500 mil receberam a 2ª aplicação da vacina. O imunizante de dose única foi aplicado em 914 pessoas. Já as doses de reforço foram administradas em 119.306 mil habitantes, com total de mais de 6 milhões de doses aplicadas.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.