Brasil chega a 34,3% da população totalmente imunizada contra a covid-19

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose no País chegou neste domingo, 12, a 138.121.118. O número representa 64,75% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas totalmente imunizadas (duas doses ou dose única), o número ficou em 73.192.895, 34,31% dos habitantes.

Neste domingo, 23 Estados forneceram dados ao consórcio de veículos de imprensa. O balanço apontou 777.333 doses aplicadas nas últimas 24 horas, 288.783 como primeira dose, 484.654 como segunda dose, 2.619 com dose única e 1.277 com a dose de reforço.

O Estado de São Paulo lidera o percentual de vacinados com a primeira dose: 76,16%. O Estado que até aqui mais vacinou de forma completa a sua população foi o Mato Grosso do Sul, com 48,89% dos habitantes totalmente imunizados.