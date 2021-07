Brasil chega a 36% da população com ao menos uma dose da vacina contra a covid-19

O Brasil chegou neste domingo, 4, à marca de 36,07% da população adulta vacinada parcialmente contra a covid-19, média que representa 76.377.088 pessoas. A taxa de esquema vacinal completo (dose única da Janssen ou duas doses das demais) é de 12,79%, um total de 27.077.167 imunizados.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com as secretarias de Saúde estaduais e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

Em 24 horas, ao menos 267.557 vacinas foram aplicadas, de acordo com dados de 23 unidades federativas. Do total, 201.785 eram de primeira dose, 40.188 de segunda dose e 25.584 do imunizante de dose única.

O País já chegou a vacinar 1 milhão de pessoas em um único dia neste mês, mas a média caiu nos últimos dias. As vacinas aplicadas são de quatro fabricantes: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Coronavac (da Sinovac) e Janssen, que tem dose única.

Enquanto a média do esquema vacinal completo é de 12,79% no País, ela é superior em alguns Estados. Dentro eles estão, Mato Grosso do Sul (21,12%), Rio Grande do Sul (17,1%), Espírito Santo (14,82%), São Paulo (14,08%), Paraíba (13,37%), Pará (13,29%), Bahia (13,21%), Amazonas (13,10%) e Ceará (12,91%). Já as taxas mais baixas são registradas no Amapá (8,34%), Rondônia (9,23%), Maranhão (9,48%), Mato Grosso (9,70%), Acre (9,81%) e Tocantins (9,81%).