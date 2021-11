Brasil chega a 62,15% da população com vacinação completa contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 27, a 158.711.828, o equivalente a 74,4% da população total. Nas últimas 24 horas, 61 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados.

Entre os mais de 158 milhões de vacinados, 132.586.608 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 62,15% da população total. Nas últimas 24 horas, mais de 200 mil milhão de pessoas receberam a segunda dose e outras 649 receberam um imunizante de aplicação única.

Neste sábado, outras 130,3 mil pessoas também receberam a dose de reforço. Ao todo, 15,76 milhões de brasileiros já foram "revacinados". Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 454 mil de doses nas últimas 24 horas.