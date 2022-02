Brasil chega a 70,39% da população com vacinação completa contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com duas doses da vacina contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 7, a 151.212.431, o equivalente a 70,39% da população total. Nas últimas 24 horas, 142.203 pessoas receberam a segunda dose, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 167.289.250 pessoas tomaram ao menos uma dose da vacina contra a covid, o que representa 77,87% da população com imunização parcial contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 306.538 doses foram administradas como 1ª dose.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da dose de reforço (547.382) e as doses únicas da Janssen (3.023), o Brasil registrou 999.146 doses aplicadas nesta segunda-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos, com o imunizante da Pfizer), o Brasil chegou a 3.143.204, o equivalente a 15,33% deste público.

Ao todo, 20 Estados atualizaram os dados de vacinação neste domingo. Os seguintes não registraram dados: Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Roraima.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 86,40% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Em seguida, aparece o Piauí, com 85,61%. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde 57,60% receberam a vacina.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (40,6 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (13,3 milhões).