Brasil chega a 70,89% da população com duas doses da vacina contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com duas doses da vacina contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 11, a 152.299.767, o equivalente a 70,89% da população total. Nas últimas 24 horas, 284.664 pessoas receberam a segunda dose, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 168.786.215 pessoas tomaram ao menos uma dose da vacina contra a covid, o que representa 78,57% da população com imunização parcial contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 681.056 doses foram administradas como 1ª dose.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da dose de reforço (955.431 nas últimas 24 horas) e as doses únicas da Janssen (3.023), o Brasil registrou 1.923.653 doses aplicadas nesta sexta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos, com o imunizante da Pfizer), o Brasil chegou a 5.385.903, o equivalente a 26,27% deste público.

Ao todo, 25 Estados atualizaram os dados de vacinação nesta sexta. Somente o Rio de Janeiro e Roraima não registraram dados.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 86,99% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Em seguida, aparece o Piauí, com 86,76%. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde 57,60% receberam a vacina.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (40,8 milhões), seguido por Minas Gerais (16,8 milhões) e Rio de Janeiro (13,3 milhões).