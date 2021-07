Brasil chega a 75,5 milhões de vacinados contra a covid-19 com a 1ª dose

O número de brasileiros vacinados com a primeira dose contra a covid-19 alcançou nesta sexta-feira, 2, a marca de 75.541.343. A quantidade de imunizados representa 35,67% do total da população, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Já os vacinados com as duas doses ou com a dose única da vacina somam 26.822.047, o que significa 12,67% da população totalmente imunizada.

Dados fornecidos por todos os Estados, com exceção do Rio de Janeiro, indicam que foram imunizadas 1.001.467 pessoas com a primeira dose nas últimas 24 horas. Também foram vacinadas 154.431 pessoas com a segunda dose e 87.031 com a dose única da vacina da Janssen. O Brasil aplica hoje vacinas de quatro fabricantes: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Fiocruz, Coronavac (Sinovac/Butantan) e, recentemente, passou a aplicar o imunizante da Janssen, de dose única.

No total, foram aplicadas 1.242.929 doses dos imunizantes nas últimas 24 horas, segundo dados do consórcio.

Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo são os Estados que estão acima da média brasileira de imunização com a primeira dose. Todos eles vacinaram mais do que 35,67% de sua população. Já em relação à segunda dose, estão acima da média brasileira os Estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo.