Ômicron: São Paulo confirma terceiro caso da variante; passageiro veio da Etiópia

O Brasil registrou o terceiro caso da variante Ômicron nesta quarta-feira, 1º, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Trata-se de um homem de 29 anos vindo da Etiópia, que desembarcou em Guarulhos no último sábado, 27. A amostra foi sequenciada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Quando desembarcou, no sábado, o passageiro testou positivo para a covid-19 e, desde então, está em isolamento domiciliar em Guarulhos, município onde reside. Ele já havia recebido as duas doses da vacina da Pfizer. O paciente não apresenta nenhum sintoma.

Os dois primeiros casos da variante foram confirmados ontem, 30, no Estado de São Paulo. Os casos são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37. Vindos da África do Sul, desembarcaram em Guarulhos no último dia 23.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que a Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em território estadual. Além de afirmar fazer acompanhamento de todas as variantes de preocupação, como a Delta, Alpha, Beta, Gamma e, agora, a Ômicron.

A autoridade estadual de Saúde destaca que as medidas de prevenção contra a covid seguem sendo cruciais. Por isso, incentiva o uso de máscara, a higienização das mãos (com água e sabão ou álcool em gel) e a busca pela vacinação.

“É importante salientar que o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e climáticos, por exemplo”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. “Aproveitamos para reforçar a importância da vacinação, principalmente aquelas 3,9 milhões de pessoas que ainda não tomaram a sua segunda dose, pois somente desta forma estarão totalmente protegidas.”