Brasil contabiliza média diária de 698 óbitos por covid-19

O Brasil registrou nesta quinta-feira, 1, uma média móvel diária de 698 óbitos causados pela covid-19. O valor considera as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

Nas últimas 24 horas, o País contabilizou 881 novos óbitos, elevando o total para 144.767 brasileiros que morreram pelo coronavírus desde o início da pandemia. O número de casos, por sua vez, subiu para 4.849.229, após a contabilização de mais 35.643 infectados. Os dados são do levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde indica que há 4.212.772 recuperados e outros 489.640 que seguem em acompanhamento.

Leia Também Anvisa inicia revisão para registro da vacina de Oxford contra covid-19

O Estado de São Paulo, que tem os maiores valores absolutos de coronavírus no País, registrou nas últimas 24 horas mais 6.097 novos casos e 182 mortes. No total, o Estado registra 991.725 infectados e 35.804 óbitos. Já no Rio de Janeiro foram contabilizadas 80 mortes e 1.452 novos casos da doença desde às 20h do dia anterior. Até agora, 18.567 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 266.235 casos.

Conforme contagem da Universidade Johns Hopkins, o Brasil continua como o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados. Está atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o País se mantém em segundo lugar.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

De acordo com o Ministério da Saúde, 36.157 novos casos de infecção pela covid-19 e 728 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Ao todo, 4.847.092 pessoas se infectaram e 144.680 faleceram por conta da doença. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.