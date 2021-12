Brasil notifica 126 mortes por covid nas últimas 24 horas; média móvel de vítimas é de 179

O Brasil registrou neste sábado, 11, 126 novas mortes por covid-19, elevando para 616.859 o total de vítimas da doença. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 179. Abaixo de 200 há oito dias, o índice estava em 183 na véspera, mesmo valor dos dois dias anteriores.

Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 7.089 novos casos de covid-19. Com isso, o total de diagnósticos positivos da doença chegou a 22.185.663.

Importante destacar, porém, que os indicadores de alguns Estados, como Rio Grande do Sul e Rondônia, seguem sofrendo o impacto do ataque hacker à base de dados do Ministério da Saúde durante a madrugada desta sexta-feira, 10.

Neste sábado, o ministério informou por meio de nota que os sistemas devem voltar a ficar disponíveis para a população na próxima semana. A pasta não especificou quais plataformas seguem danificadas e nem qual a data prevista para que os serviços sejam plenamente restabelecidos.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.