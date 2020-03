Brasil perdeu 34,5 mil leitos de internação entre 2009 e 2020

BRASÍLIA - Da pandemia de H1N1, em 2009, até a chegada do novo coronavírus, neste ano, o Brasil perdeu 34,5 mil leitos de internação. Estes espaços são destinados a pacientes que precisam ficar por mais de 24 horas dentro de um hospital e, pelas previsões de autoridade de saúde, poderão atender uma boa parte dos casos mais graves da doença, cerca de 20% do total, nos próximos meses.

Em números totais, os leitos de internação no País caíram de 460,92 mil para 426,38 mil no intervalo que separa as duas pandemias. A queda ocorreu em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a redução chegou a 48,53 mil espaços de atendimento. No mesmo período, a rede privada apresentou um salto de cerca de 14 mil leitos, um aumento considerado baixo por especialistas do setor.

Técnicos do Ministério da Saúde ouvidos pelo Estado dizem que a queda em número de leitos de internação é global e está relacionada, em parte considerável, pela política pública de reforçar a atenção básica. Uma parte significativa de leitos fechados seria de hospitais conveniados do SUS que, pouco lucrativos, deixaram de funcionar. Procurada pela reportagem, a pasta não se manifestou.

Médico e pesquisador do Laboratório de Informação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Josué Laguardia afirma que é difícil projetar como o novo coronavírus irá pressionar a rede de serviços de saúde. Tudo dependerá, segundo ele, do sucesso ou não de medidas para segurar o crescimento da curva de casos.

Laguardia avalia que a rede de assistência deve preparar a liberação de leitos para a demanda que a covid-19 irá impor, a partir de medidas específicas, como cancelar cirurgias simples e evitar internações desnecessárias. “Atenção primária também é importante, pois faz uma triagem. Consegue identificar quem é o paciente que precisa de internação”, ressalta o pesquisador.

Ele afirma que os Estados até podem ter parâmetros próximos do ideal sobre assistência em saúde, mas, se desagregar a regiões menores, nota-se desigualdade bem maior. “Há esses vazios assistenciais.”

Um estudo do Projeto Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde (Proadess) da Fiocruz observa, a partir de dados de 2009 a 2017, forte desigualdade na distribuição de leitos no País. A relação de cerca de dois leitos por 1.000 habitantes no SUS ficaria abaixo de dados apontados como satisfatórios pelo próprio governo.

“Como em diversas outras áreas da realidade brasileira, as desigualdades regionais mostraram-se marcantes, seja em relação a distribuição e evolução de estabelecimentos e leitos hospitalares por tipo de porte e esfera jurídica, seja considerando dimensões do desempenho”, diz a pesquisa.

A análise mais detalhada dos dados evidencia uma redução de leitos em locais que enfrentam dificuldade no atendimento. O Rio de Janeiro perdeu mais de 17 mil dos 50 mil espaços de internação registrados em 2009, ano da pandemia de H1N1.

O Estado já foi apontado como preocupação pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), no combate ao novo coronavírus. “O Rio de Janeiro aguenta muito pouco. São Paulo aguenta um pouco mais. O Paraná é nosso melhor sistema, a melhor rede de distribuição. O Acre não tem nenhum caso. O Brasil é um continente", disse ele em 11 de março, à reportagem.

Tratamento intensivo

Já os leitos de UTI, que devem atender cerca de 15% dos pacientes mais graves - um universo de 20% do total -, aumentaram neste intervalo, mas para um patamar ainda insatisfatório, segundo a Associação de Medicina Intensiva do Brasil (AMIB). O Brasil ganhou 17,3 mil leitos de UTI desde a pandemia de H1N1, de 42,4 mil para cerca de 60 mil. Ainda assim, as unidades que atendem adultos têm mais de 90% de ocupação, afirma a associação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um a três leitos de UTI para cada 10 mil habitantes como ideal. Hoje, o SUS tem cerca de um leito para cada 10 mil habitantes. “Com pouca margem para aumento de demandas devido à alta taxa de ocupação”, afirma a associação. Na rede particular, a relação é de quatro leitos para cada 10 mil habitantes e a ocupação média é de 80%, indica levantamento da AMIB. Em locais de forte contaminação pela covid-19 no mundo, a demanda por leitos de UTI chegou a ser mais que o dobro da média disponível no setor público brasileiro, segundo a associação.

O estudo da Fiocruz também observa a série histórica de leitos de UTI. Segundo a fundação, “chama a atenção” que 144 (33%) das “Regiões de Saúde” delimitadas pelo governo não têm nenhum leito de cuidado intensivo disponível ao SUS por 100 mil habitantes, sendo que metade delas está no Nordeste.

Dados de 2020 mostram que os leitos de UTI se concentram na região Sudeste - são 6.700 em São Paulo e 4.040 no Rio. As redes públicas e privada têm praticamente o mesmo número de leitos de UTI. Mas os pacientes com plano de saúde representam apenas 25% da população. A conta entre autoridades de Saúde é que o SUS atende a 150 milhões, enquanto hospitais particulares recebem 50 milhões.

Respiradores

O governo tem feito projeções sobre quantos leitos de UTI pode necessitar no pico do novo coronavírus. Como o Estado revelou, em reuniões com a indústria a estimativa apresentada é de cino mil a 20 mil leitos, sendo o último número para um cenário de catástrofe, como ocorre na Itália. O Ministério da Saúde até agora prometeu instalar dois mil leitos e custear espaços já montados pelos Estados.

Outra preocupação da pasta é com equipamentos como respiradores. Segundo dados do governo, há cerca de 65 mil no País. Na crise do H1N1 havia pouco mais de 35 mil. Um desafio será descentralizar o acesso a este aparelho, pois hoje mais da metade está no sudeste. Uma alternativa que o governo estuda é montar leitos em hospitais de campanha, estádios, tendas e até navios de cruzeiros ociosos. O governo também já afirmou que pode requisitar espaços da rede privada.