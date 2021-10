Brasil registra 113 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 113 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que inclui o Estadão. No País, o total de vítimas do novo coronavírus chegou a 605.682 neste domingo, 24. A média móvel semanal, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, continua em queda, ficando em 337.

O número de notificações de novos casos da doença em 24 horas foi de 4.338, fazendo com o que País alcançasse a marca de 21.727.316 de casos de infecção pela doença desde o início da pandemia.

Roraima, Rondônia, Acre, Rio de Janeiro, Amapá e Amazonas não registraram óbitos neste domingo. Já Mato Grosso do Sul e Tocantins não atualizaram os dados sobre mortes e casos.

O balanço do Ministério da Saúde, por sua vez, aponta 6.204 novos casos e mais 187 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 21.729.763 pessoas infectadas e 605.644 óbitos.

Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados. Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 Secretarias Estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.