Brasil registra 338 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O Brasil registrou 338 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País chegou a 4.543. Até domingo, eram 4.205 óbitos.

O número total de casos confirmados subiu de 61.888 para 66.501, sendo 4.613 novos casos registrados de ontem para hoje. A taxa de letalidade está em 6,8%.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pela doença, com 1.825 mortes e 21.696 casos confirmados da covid-19. Em seguida, os Estados que registram maior número de mortes pela doença são Rio de Janeiro (677 mortes, 7.944 casos), Pernambuco (450 mortes, 5.358 casos), Ceará (390 mortes, 6.726 casos) e Amazonas (320 mortes, 3.928 casos).

É importante ressaltar ainda que esses números não incluem as subnotificações, ou seja, pessoas que morreram nos últimos dias com os mesmos sintomas causados pelo novo coronavírus, mas que não tiveram a causa da morte investigada ou concluída até o momento.

​São Paulo

​Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a covid-19 tem se dispersado para o interior, litoral e Grande São Paulo, que já respondem por 1 a cada três óbitos e casos da doença no Estado. Juntos, esses locais contabilizam 653 óbitos (35,7% do total) e 7.707 casos (35,5% do total).

Das 645 cidades de São Paulo, 131 já têm registro de uma ou mais vítimas fatais de coronavírus, e 288 cidades já confirmaram casos da doença.

Ainda de acordo com o boletim da Secretaria, foi registrado um aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI para atendimentos à covid-19, que nesta segunda-feira ficou em 59,8% no Estado de São Paulo e em 78,4% na Grande São Paulo.