Brasil registra 383 mortes em 24h e ultrapassa 40 mil casos de covid-19

BRASÍLIA - Com 383 mortes registradas nas últimas 24 horas, o Brasil atingiu um novo recorde de óbitos decorrentes do novo coronavírus no intervalo de um dia durante a pandemia, nesta segunda-feira, 20. O País já contabiliza 2.845 vítimas fatais, um salto de 15% em relação aos dados de domingo, 19. Ao mesmo tempo, o número de casos confirmados da covid-19 ultrapassou 40 mil.

Em boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, há notificação de 40.581 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Os dados são repassados pelas secretarias estaduais. O índice de letalidade da doença chegou a 7%.

O Estado com maior número de casos é São Paulo, com 14.580 registros de pessoas infectadas e 1.307 óbitos. Em seguida, o Rio de Janeiro possui 4.899 casos e 422 mortes registradas. Em situação de alerta, o Ceará tem 3.482 casos confirmados de covid-19 e 198 mortes. Pernambuco tem 2.690 casos e 234 mortes.