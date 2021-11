Brasil registra 96 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil notificou 96 novas mortes pela covid-19 neste domingo, 31, o menor total diário do ano devido a uma correção de 33 óbitos negativos em Goiás. Os dados nos fins de semana costumam ser mais baixos pelo atraso nos registros, mas a última vez que o País chegou nesse patamar foi em 8 de novembro do ano passado, também domingo, quando 88 pessoas morreram pelo coronavírus. A média semanal de vítimas, que elimina essas distorções, mantém-se estável em 311, abaixo de 400 pelo 20º dia.

O número de novas infecções notificadas foi de 6.853, enquanto a média semanal de testes positivos é de 11.605. No total, o Brasil tem 607.860 mortos e 21.808.554 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 20,99 milhões de pessoas se recuperaram do coronavírus no País.

São Paulo registrou 27 novas vítimas e o maior total para o período foi em Minas Gerais (30). Amazonas, Amapá, Ceará Rondônia e Roraima não notificaram óbitos nas últimas 24 horas, enquanto Acre e Mato Grosso do Sul e Tocantins não divulgaram os dados atualizados deste domingo.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados 6.761 novos casos e mais 130 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 21.810.855 pessoas infectadas e 607.824 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.