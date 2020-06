Brasil registra 994 mortes por coronavírus em 24h; total de óbitos passa de 57 mil

Após quatro dias com mais de mil mortes diárias, o Brasil registrou 994 mortes causadas por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, elevando o total de vidas perdidas para 57.103 no País. Os dados são do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 35.887 novos casos de covid-19 no País.

O Estado de São Paulo chegou a 14.263 mortes causadas pelo novo coronavírus, das quais 297 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados é de 265.581, distribuídos em 617 dos 645 municípios paulistas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo o governo estadual, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65,3% em São Paulo, chegando a 67,4% na Grande São Paulo. O Estado tem 13.972 pacientes internados, dos quais 5.636 estão na UTI, conforme dados das 10h30 da manhã deste sábado, 27.

O Rio de Janeiro vem em seguida, com 202 mortes por covid-19 e 306 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado, 27, pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 9.789 pessoas morreram em função do novo coronavírus no Estado do Rio, que soma agora 108.803 casos registrados.

Divulgação de dados

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.

A pasta informou, por volta das 19h10 desta sexta-feira, que o Brasil contabilizou 1.109 óbitos e mais 38.693 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Pelos números do Ministério, os óbitos chegaram a 57.070 neste sábado.