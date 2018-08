Brasil registra mais de mil casos de sarampo, diz Ministério da Saúde

O Brasil já tem mais de mil casos de sarampo em 2018. Segundo o Ministério da Saúde , até esta quarta-feira, 1º, 742 casos da doença foram confirmados no Amazonas e 280 em Roraima . Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação do vírus foram identificados nos Estados de São Paulo (1), Rio de Janeiro (14), Rio Grande do Sul (13), Rondônia (1) e Pará (2).

De acordo com o Ministério da Saúde, o genótipo do vírus (D8), identificado no País, é o mesmo que circula na Venezuela.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário ao Estado. Cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados.

Campanha Nacional de Vacinação. Na próxima segunda-feira, 6, começa a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo, que vai até o dia 31 de agosto. O governo espera vacinar 11,2 milhões de crianças. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças.

Crianças entre 1 ano e menores de 5 anos devem der levadas aos postos de vacinação, independente da situação vacinal anterior.

O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos estarão abertos no país.