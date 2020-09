Brasil registra média de 856 óbitos por dia devido ao novo coronavírus

SÃO PAULO - A média móvel diária de mortes pela covid-19 no Brasil, referente a esta sexta-feira, 4, e os seis dias anteriores, ficou em 856 após leves oscilações entre os dias 1º e 3 de setembro. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 855 novos óbitos, o que eleva o total de mortos para 125.584, segundo levantamento do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Desde às 20h de quinta-feira, 3, mais 40.566 casos confirmados de infecção somaram-se à estatística e, ao todo, 4.086.716 brasileiros já se contaminaram com o novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que 3.278.243 pessoas já se recuperaram da doença em todo o País e outras 688.056 seguem em acompanhamento.

O Brasil ainda é o segundo País no mundo com o maior número absoluto de casos e mortes pelo novo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, que registra mais de 6 milhões de infectados e mais de 187 mil mortos. A Índia fica na terceira posição, com 3,9 milhões de infectados e mais de 68 mil óbitos.

No País, o Estado de São Paulo apresenta um cenário de declínio nos números da pandemia, com redução de 13,5% nos óbitos em relação à semana epidemiológica anterior. No total, são 845.016 casos confirmados e 31.091 mortes. Já no Estado do Rio de Janeiro, 16.467 pessoas morreram em função do novo coronavírus e 232.489 foram infectadas.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 51.194 novos casos e mais 907 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 4.092.832 pessoas infectadas e 125.521 óbitos. Nos últimos três dias, 589 pessoas morreram por causa da covid-19 e 2.492 óbitos estão em investigação. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.