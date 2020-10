Brasil registra média móvel diária de 502 óbitos por covid-19

A média móvel diária de óbitos por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 502 nesta segunda-feira, 19. O estado de Roraima não enviou atualização dos dados.

Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 18.586 novos casos e 341 novos óbitos. Ao todo são 5.251.127 pessoas contaminadas e 154.226 mortos por coronavírus, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde mostra que há 4.681.659 brasileiros recuperados da doença e outros 414.892 que seguem em acompanhamento.

Estado com os maiores números absolutos de covid-19 no País, São Paulo contabilizou 437 novos casos e 15 novas mortes nas últimas 24 horas. No total, o Estado tem 1.064.039 infecções diagnosticadas e 38.035 óbitos.

Segundo balanço divulgado pelo secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva nesta segunda, São Paulo continua registrando queda de mortes e casos por covid-19 e teve a mais baixa taxa de ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia, de 40,8%. Na Grande São Paulo, esse índice é de 40,5%. Estão internados nestes leitos de terapia intensiva 3.193 pacientes, entre casos suspeitos e confirmados. Ainda de acordo com dados apresentados pelo governo, 953.960 já se recuperaram da doença e 116.869 pacientes já tiveram alta hospitalar.

Já no Rio de Janeiro foram registradas 5 mortes e 535 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até agora, 19.770 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 291.413 casos.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Segundo o Ministério da Saúde, 15.383 novos casos de covid-19 e 271 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 5.250.727 pessoas infectadas e 154.176 que perderam a vida por conta da doença no País. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.