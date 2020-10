Brasil registra média móvel diária de 653 mortes por coronavírus, a menor em mais de quatro meses

SÃO PAULO - A média móvel de novas mortes, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, foi de 653 a cada 24 horas pelo novo coronavírus. Este número continua mostrando no momento uma tendência de queda e é o menor desde 12 de maio, quando o Brasil teve 646 mortes na média móvel.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, foram registrados nas últimas 24 horas 23.626 novos casos e 594 óbitos segundo levantamento realizado neste sábado, 3, em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. Apenas o Estado do Maranhão não divulgou seus resultados do dia.

No total são 146.011 mortes registradas e 4.905.857 pessoas contaminadas no Brasil. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, também deste sábado, 3, são 4.248.574 ​pessoas recuperadas do coronavírus em todo o País e outros 512.272 casos ainda em acompanhamento.

Neste sábado, São Paulo superou a marca de 1 milhão de contaminados pela doença segundo os registros oficiais. São no total 1.003.429 casos confirmados de coronavírus, sendo que 6.096 foram registrados nas últimas 24 horas. Além das pessoas contaminadas, o Estado registrou 180 novas mortes, atingindo um total de 36.136 óbitos. No Rio foram registradas 84 mortes por covid-19 e 1.180 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 18.749 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 271.575 casos.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Em seu balanço do dia, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 26.310 novos casos e 599 óbitos nas últimas 24 horas. No total são 4.906.833 casos confirmados e 145.987 mortes por covid-19. Os números são diferentes dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.