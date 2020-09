Brasil registra média móvel diária de 827 mortes pelo novo coronavírus

SÃO PAULO - A média móvel de novas mortes, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, foi de 827 a cada 24 horas pelo novo coronavírus. Esse número vem numa sequência de baixas nos últimos dez dias, sempre inferior a 900 mortes de média.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, foram registrados nas últimas 24 horas 16.403 novos casos e 456 óbitos segundo levantamento realizado neste domingo, 6, em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.

No total são 126.686 mortes registradas e 4.137.606 pessoas contaminadas no Brasil. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, deste domingo, são 3.317.227 ​pessoas recuperadas do coronavírus em todo o País e outros 693.644 casos ainda em acompanhamento.

O Estado de São Paulo registrou 2.637 novos casos e 40 mortes, chegando a um total de 855.722 contaminados e 31.353 óbitos. Já o Estado do Rio de Janeiro registrou 42 mortes e 71 novos casos confirmados da covid-19 em 24 horas, segundo boletim divulgado neste domingo pela secretaria estadual de Saúde. Um total de 16.568 pessoas morreram vítimas da doença no Estado do Rio, que já registra 232.818 casos.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Neste domingo, 6, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 14.521 novos casos e 447 óbitos nas últimas 24 horas. No total são 4.137.521 casos confirmados e 126.650 mortes por covid-19. Os números são diferentes dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.