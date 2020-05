Brasil registra recorde de 26,7 mil novos casos de coronavírus em 24 horas

Saiba Mais

SÃO PAULO - Em novo recorde, o Brasil registrou mais de 26 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, o País registrou 1.156 óbitos decorrentes da doença. No total, há 26.754 vítimas fatais. As informações constam em boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde com base nas informações repassadas pelas secretarias estaduais. Este foi o terceiro dia consecutivo que o Brasil registrou mais de mil mortes por complicações da Covid-19.

Com os 26.417 novos casos, o Brasil atinge 438.238 diagnósticos da doença. Desses, 233.880 estão em acompanhamento e 177.604 são considerados curados. Há, ainda, 4.211 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sob investigação, de acordo com a pasta. Do total de óbitos confirmados, somente 539 ocorreram nos últimos três dias.

A pandemia do novo coronavírus se tornou a principal causa de mortes por dia no País. O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos, com 95.865 diagnósticos e 6.980 mortes. O Rio tem 44.886 casos e 4.856 óbitos. No Ceará são 37.821 infecções e 2.733 mortes.

Nesta quinta-feira, 28, o Ministério da Saúde mais uma vez deixou de fazer a entrevista coletiva para prestar esclarecimento sobre as ações relacionadas ao combate da covid-19.

O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1,7 milhão de infectados, segundo dados compilados pela plataforma da Universidade Johns Hopkins até às 19h desta quinta-feira.

Na lista das nações com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a 6ª posição. Só fica atrás de Estados Unidos (101.196), Reino Unido (37.919), Itália (33.142), França (28.665) e Espanha (27.119). Em todo o mundo, a covid-19 já infectou 5,9 milhões de pessoas, causando a morte de 359 mil delas, também de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.

Estado de São Paulo bate recorde com 6.382 casos de coronavírus em 24h

O Estado de São Paulo bateu um novo recorde e registrou 6.382 novos casos de covid-19 em 24 horas nesta quinta-feira, 28. O pico anterior, de 4.092 casos novos em um dia, havia sido alcançado há duas semanas, no dia 15 de maio. Com o aumento, o Estado tem 95.865 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de mortes subiu para 6.980, com 268 óbitos a mais que no dia anterior. O alto índice foi registrado um dia depois de o governador João Doria anunciar a reabertura de alguns setores da economia em determinadas regiões do Estado, incluindo a capital.