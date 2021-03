Brasil registra recorde na média móvel de mortes por covid pelo 22º dia seguido

O Brasil registrou 2.331 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 20. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, bateu recorde pelo 22º dia consecutivo e ficou em 2.234. O número de novas infecções foi de 72.326.

No total, o Brasil tem 292.856 mortos e 11.949.335 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários nacionais são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 10.419.393 pessoas estão recuperadas.

O aumento descontrolado das infecções colapsou as redes hospitalares pública e privada, com morte de pacientes na fila por leito e falta de medicamentos. Segundo o Fórum Nacional de Governadores, 11 remédios, entre analgésicos e bloqueadores neuromusculares, fundamentais para o tratamento da covid, podem faltar em até dez dias no País.

O Estado de São Paulo registrou neste sábado 616 mortes e 18.028 novos casos da doença. Preocupa também a alta de internações. Foram 28.292 pessoas que deram entrada a uma unidade de saúde, sendo 11.976 em UTI e 16.316 em enfermaria. O número é 110% maior do que no mês anterior. As taxas de ocupação de leitos de UTI covid são de 91,5% em todo Estado e de 91,7% na Grande São Paulo.

Outros cinco Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Rio Grande do Sul (307), Minas Gerais (224), Paraná (180), , Rio de Janeiro (187) e Bahia (115).

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Neste sábado, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 79.069 novos casos e mais 2.438 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 11.950.459 pessoas infectadas e 292.752 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.