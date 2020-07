Brasil supera a marca de 60 mil mortos por coronavírus e se aproxima de 1,5 milhão de infectados

O Brasil superou na tarde desta quarta-feira, 1º, a marca de 60 mil mortos por coronavírus. No balanço parcial do dia divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa formados por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o País registrou 538 novos óbitos chegando a um total de 60.194. No balanço das 13h, que é feito em levantamento junto às secretarias estaduais de Saúde, foram registrados ainda 18.428 novos casos e atingindo total de 1.426.931 infectados.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.