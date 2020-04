Brasil supera China e chega a 5.017 mortes por coronavírus; são 474 nas últimas 24h, novo recorde

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O Brasil registrou 474 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta terça-feira, 28, até as 14h, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País chegou a 5.017, superando os números da China, marco zero da doença, que de acordo com dados da organização Worldometers já somou 4.633 mortes pelo vírus.

Além disso, com a atualização de hoje, o Brasil bateu novamente seu recorde de número de mortes por covid-19 registradas em um único dia, e alcançou o terceiro lugar entre os países que mais registraram mortes pela covid-19 nas últimas 24h, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido.

Na segunda-feira, 27, o Brasil estava em 6º entre os países com mais mortes registradas em 24h, mas o País superou Itália, França e Espanha no balanço mais recente. Os países da Europa apresentam queda no número de mortes, enquanto autoridades de saúde observam aceleração da transmissão no Brasil.

Os dados estão reunidos no site da organização Worldometers, que utiliza fontes oficiais de cada país e faz estatísticas sobre a doença. No ranking total de mortes, o Brasil está na nona colocação, e superou hoje a China. Os Estados Unidos têm maior número de casos (1,03 milhão) e de mortes (58.640).

Vale ressaltar que o número de mortes registradas por covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas não se refere efetivamente a quantas pessoas faleceram entre um dia e outro, mas sim ao número de mortes que tiveram o motivo de coronavírus confirmado nesse intervalo. Conforme mostrou reportagem do Estado, registros de óbito por covid-19 no País chegam a demorar um mês para serem confirmados.

Com a atualização de hoje das estatísticas oficiais, o número total de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu de 66.501 para 71.886 , sendo 5.385 novos casos registrados de ontem para hoje.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pela doença, com 2.049 mortes e 24.041 casos confirmados de covid-19. Logo em seguida, em número de mortes, vêm Rio de Janeiro (738 mortes, 8.504 casos), Pernambuco (508 mortes, 5.724 casos), Ceará (403 mortes, 6.918 casos) e Amazonas (351 mortes, 4.337 casos).