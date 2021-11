Brasil tem 118,8 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil tem pouco mais de 118,8 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 55,7% da população. Estes números são levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Leia Também Reino Unido aprova pílula para tratamento contra a covid-19

Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, são 155.408.698 pessoas. Isso corresponde a 72,85% do total de habitantes do País.

Houve mais de 1,5 milhão de aplicações em um intervalo de 24 horas. 231,2 mil pessoas receberam a primeira dose, enquanto 1.024.734 receberam a 2ª aplicação da vacina.

Se tratando de dose única, o número aparece como -6.509. O Estado do Acre não divulgou os dados da vacinação e Mato Grosso do Sul não atualizou o sistema. Já as aplicações de reforço foram administradas em 348,7 mil habitantes, com total de 9,5 milhões de doses aplicadas.