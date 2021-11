Brasil tem 126,7 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

Com a vacinação caminhando, o Brasil tem pouco mais de 126,7 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, equivalente a 59,43% da população.

Aqueles com ao menos uma dose da vacina somam 157.336.036. Isso significa que 73,76% dos habitantes do País estão parcialmente imunizados contra a doença. O Estado do Acre não atualizou vacinas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Mais de 2,1 milhões de vacinas foram aplicadas em um intervalo de 24 horas. Nesta quinta, 335,2 mil pessoas receberam a 1ª aplicação, enquanto 1.229.461 de habitantes tomaram a 2ª dose da vacina.

O registro de dose única soma mais de 30 mil, que contou com uma revisão nos dados do Estado do Espírito Santo. Já as aplicações de reforço foram administradas em 535,7 mil pessoas, com total de 12,6 milhões de doses aplicadas.