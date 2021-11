Brasil tem 128,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil alcançou a marca de 128,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 60,12% da população. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, divulgado nesta sexta-feira, 19.

Leia Também Anvisa questiona Ministério da Saúde sobre aplicação de dose de reforço no País

A quantidade de habitantes que estão parcialmente imunizados, o que significa ter recebido a 1ª dose de vacina, representa 73,9%. Em números, são 157.646.149 pessoas. As aplicações que ocorreram no intervalo de 24 horas somam 1.401.930.

Houve 171.208 aplicações da 1ªdose. Por outro lado, 823.821 receberam a 2ª aplicação da vacina contra a covid.

O imunizante de aplicação única foi aplicado em 4.845 habitantes. Já as doses de reforço foram administradas em pouco mais de 402 mil pessoas, com total de 13,6 milhões de doses aplicadas. Em diversas cidades do País, a dose extra está sendo aplicada em pessoas acima de 18 anos após liberação do Ministério da Saúde. A Anvisa enviou ofício à pasta solicitando estudos para sustentar a decisão.