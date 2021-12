Brasil tem 136,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil tem 63,89% da população com duas doses ou com o imunizante de aplicação única nesta sexta-feira, 3. Em números, o percentual corresponde a 136,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid. Houve 1,6 milhão de aplicações em um intervalo de 24 horas.

O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 159.531.218, ou 74,79% do total de habitantes do País.

De acordo com o balanço do consórcio de veículos de imprensa, em 24 horas, as primeiras doses foram aplicadas em 187,5 mil pessoas. Por outro lado, 1,1 milhão com 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única ficou em 2.165 habitantes. Já as aplicações de reforço foram administradas em 367,6 mil pessoas, com total de 17,5 milhões de doses aplicadas.