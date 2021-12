Brasil tem 136,6 milhões de pessoas com esquema vacinal completo contra a covid

Brasil tem 136,6 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid com duas doses ou com o imunizante de aplicação única, o que representa 64,07% da população.

159,6 milhões de habitantes estão com ao menos uma dose de vacina, equivalente a 74,82% da população. Houve 41,7 mil aplicações em um intervalo de 24 horas. No entanto, a baixa quantidade nos registros de vacinação se deve à falta de atualização das secretarias de Saúde. Os Estados de Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Santa Catarina não atualizaram os números neste domingo.

As primeiras doses aparecem como -27.419 aplicações porque houve revisão nos dados da Bahia, de Rondônia e do Piauí. Por outro lado, pouco mais de 26 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única aparece como -62 devido à revisão nos números de Rondônia. Já as aplicações de reforço foram administradas em 43,1 mil habitantes, com total de 17,8 milhões de doses aplicadas.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.