Brasil tem 14,44% da população com imunização completa contra a covid-19

O Brasil chegou neste domingo, 11, à marca de 30.573.383 pessoas imunizadas com duas doses ou dose única contra a covid-19. O número equivale a 14,44% da população do País. Já aqueles que receberam apenas a primeira dose são 83.794.712 pessoas — ou 39,57% da população.

Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, junto a secretarias de Saúde de 26 Estados e do Distrito Federal.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 273.605 primeiras doses, 8.267 segundas doses e 166.299 doses únicas. Ao todo, 448.171 doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas neste domingo.

Em termos proporcionais, São Paulo foi superado pelo Rio Grande do Sul, que passou a ser o Estado que mais aplica a primeira dose, com 46,36% da população parcialmente imunizada. Já o Mato Grosso do Sul segue liderando como o Estado que mais vacinou pessoas com a segunda dose: 26,53% da população do Estado está completamente imunizada.