Brasil tem 144,6 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

Nesta segunda-feira, 10, o Brasil chegou a 144,6 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 67,8% da população. Os dados são do levantamento diário do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, são 161,7 milhões de residentes, o que equivale a 75,81% do total de habitantes do País.

Os Estados do Amapá e Rio de Janeiro não atualizaram dados do avanço da vacinação. Mato Grosso e Alagoas também sem informações de vacinas, assim como Acre, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins. Santa Catarina só atualizou doses únicas e o Paraná fez uma revisão para baixo em todas as aplicações.

Nas últimas 24 horas, houve pouco mais de 1 milhão de aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 82,2 mil pessoas, enquanto 296,3 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única ficou em 4.154. Já as aplicações de reforço foram administradas em 624,1 mil habitantes, com total de 30 milhões de doses aplicadas.