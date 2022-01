Brasil tem 144,9 milhões de pessoas com duas doses da vacina contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com duas doses contra a covid-19 no Brasil chegou a 144,9 milhões, o equivalente a 67,63% da população total. Nas últimas 24 horas, 137.651 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados nesta quarta-feira, 12. Entretanto, 13 Estados não atualizaram os dados da vacinação.

Além disso, 576.355 pessoas receberam a dose de reforço da vacina e outras 47.782 tomaram a primeira dose. Ao todo, 763 mil doses da vacina foram aplicadas no Brasil nas últimas 24 horas.

Estados com maiores percentuais de totalmente imunizados (2ª dose e dose única): São Paulo (79,09%), Piauí (75,30%), Minas Gerais (72,86%), Mato Grosso do Sul (72,67%) e Ceará (71,27%).

Com isso, 161,7 milhões de pessoas tomaram ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Isso corresponde a 75,84% da população brasileira. Destas, 31,2 milhões já estão com o esquema vacinal completo e a dose de reforço.

Os dados diários de vacinação são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.