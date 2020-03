Brasil tem 18 mortes por coronavírus, de acordo com Ministério da Saúde

(em atualização)

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, 21, que o Brasil já contabiliza 18 mortes pelo novo coronavírus no País. Ao todo, o Brasil tem 1.128 casos confirmados da doença. O governo afirma que, a partir de agora, não serão mais apresentados os casos suspeitos dado que já há transmissão local no País. São Paulo concentra o maior número de óbitos, 15, e de casos suspeitos, 459. Na sexta-feira, de acordo com o ministério, eram 11 mortes no País. A taxa de letalidade, de acordo com a pasta, é de 1,6%.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, afirmou que, por enquanto, a taxa de letalidade global do novo coronavírus gira em torno de 3,4%, mas ainda é cedo para comparar esse dado à situação do Brasil pois, segundo ele, o País tem poucos casos registrados até o momento. Segundo ele, "estamos muito longe da curva [de evolução] da Coreia, estamos um pouco acima da Alemanha e abaixo da Itália."

De acordo com Wanderson Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, o número de casos e óbitos ainda não está representando a realidade da epidemia que o Brasil está vivendo. Oliveira também falou sobre como se dá o quadro da doença no País. "A maioria absoluta dos casos está em cidades com mais de 500 mil habitantes. Em cidades menores, são sempre casos relacionados a viagens. Então, temos uma epidemia muito concentrada em grandes centros", afirma.

Segundo o governo, o Ministério da Defesa deve atender às solicitações de reforço para montar hospitais de campanha e outros espaços voltados ao atendimento de pacientes.

Remédios

Gabbardo afirmou também que a produção dos remédios hidroxicloroquina e azitromicina pelas Forças Armadas, como anunciou mais cedo o presidente Jair Bolsonaro, já é feita no Brasil, tanto no laboratório das Forças Armadas quanto em instituições como a Fiocruz.

Ele afirma que o presidente autorizou a ampliação de produção dos medicamentos para disponibilização a pacientes graves do coronavírus, reforçando que esse tipo de tratamento ainda é feito de forma experimental e a nova leva disponibilizada será para reforçar os testes.

De acordo com o governo, na próxima semana, serão recebidos 5 milhões de testes rápidos. Com isso, serão realizados novos exames em casos não considerados graves.

Veja a distribuição dos casos pelo País

REGIÃO NORTE: 26 casos confirmados - 2.3% do total do País

Acre: 9

Amazonas: 11

Amapá: 1

Pará:2

Rondônia: 1

Roraima: nenhum caso

Tocantins: 2

REGIÃO NORDESTE: 168 - 14.8%

Alagoas: 7

Bahia: 41

Ceará: 68

Maranhão: 1

Paraíba: 1

Pernambuco: 30

Piauí: 4

Rio Grande do Norte: 6

Sergipe: 10

REGIÃO SUDESTE: 642 casos - 56.9%

Espírito Santo: 26

Minas Gerais: 38

Rio de Janeiro: 119 (3 óbitos)

São Paulo: 459 (15 óbitos)

REGIÃO CENTRO-OESTE: 138 casos - 12.2%

Goiás: 20

Mato Grosso do Sul: 16

Mato Grosso: 2

REGIÃO SUL: 154 casos - 13.7%

Paraná: 43

Santa Catarina: 51

Rio Grande do Sul: 60

