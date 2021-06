Brasil tem 29,61% da população vacinada com a 1ª dose contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 62.706.083 neste sábado, 19. O número equivale a 29,61% da população total, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa.

Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou um total de 918.465 doses, sendo 846.719 da primeira e 71.746 do reforço. Ontem, foram 1.564.573 de doses aplicadas.

Entre os mais de 62.706.083 milhões de vacinados, 24.243.552 receberam a segunda dose. O índice representa 11,45% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.

Até o início do mês, o Brasil estava aplicando cerca de 750 mil vacinas por dia. Nos últimos dias, a distribuição do insumo pelo governo federal ficou mais estável e o volume de doses aplicadas diariamente está entre 900 mil e um milhão.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, o Brasil precisaria acelerar o ritmo de imunização para 1,5 milhão de doses aplicadas todos os dias para conseguir frear novas ondas e variantes.